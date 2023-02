Vai agli ultimi Twett sull'argomento... M3ry_4ever : RT @FLC_CGIL_Lazio: ?? Presidenza dell'Istat occupata 'Amministrazione prosegue con atti unilaterali a vessare il personale dell'Istat che… - Max_Deidda : RT @FLC_CGIL_Lazio: ?? Presidenza dell'Istat occupata 'Amministrazione prosegue con atti unilaterali a vessare il personale dell'Istat che… - flc_crea : RT @FLC_CGIL_Lazio: ?? Presidenza dell'Istat occupata 'Amministrazione prosegue con atti unilaterali a vessare il personale dell'Istat che… - MarilenaRipamo1 : RT @FLC_CGIL_Lazio: ?? Presidenza dell'Istat occupata 'Amministrazione prosegue con atti unilaterali a vessare il personale dell'Istat che… - flcgil_istat : RT @FLC_CGIL_Lazio: ?? Presidenza dell'Istat occupata 'Amministrazione prosegue con atti unilaterali a vessare il personale dell'Istat che… -

La stragrande maggioranza di loro eraall'inizio della guerra, soprattutto nei settori ... Si attende soprattutto il dato dell'sullo stato delle finanze pubbliche del 2022, che sarà ...prova a tracciare un "identikit" dell'imprenditrice agricola (per quel che valgono gli ... la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) che rappresenta la superficie delle aziende agricoleda ...

Il fiume di lavoratori Istat che ha occupato la presidenza RomaToday

Istat occupata contro Blangiardo e il governo Il Manifesto

Sono oltre 10 milioni le case inabitate in Italia Fondazione Openpolis

Case vuote, i dati Istat: Calabria terza in Italia, percentuali record a ... Il Lametino

Maternità Comunale, Ecco gli importi fissati per il 2023 Pensioni Oggi

Ieri la sede della presidenza dell’Istat è stata occupata dai lavoratori. Ci sono rimasti per tutta la mattinata, in protesta contro una decisione che a loro dire “ingessa il lavoro agile”. Ma in ...Un centinaio di lavoratori ha occupato questa mattina l'ufficio di presidenza dell'Istat in via Cesare Balbo, a Roma. (ANSA) ...