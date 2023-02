Istat, la protesta dei lavoratori contro i vertici. “Il presidente Blangiardo non ci ha ricevuti e minaccia sanzioni disciplinari” (Di martedì 28 febbraio 2023) Mercoledì mattina alle 11 l’Istat dovrebbe diffondere il comunicato sui conti pubblici del 2022. Quest’anno è molto atteso perché sarà il momento della verità riguardo all’impatto della cessione dei crediti legati ai lavori edilizi sull‘indebitamento dello Stato. Nelle ore delle ultime lavorazioni sui dati, però, il clima all’istituto di statistica è stato decisamente teso. Lunedì, dopo un’assemblea molto partecipata, un gruppo di lavoratori ha occupato la presidenza contro una modifica nella gestione del lavoro agile: ultima goccia nell’ambito di relazioni sindacali che erano difficili fin dalla discussa nomina a presidente di Gian Carlo Blangiardo (ora in attesa di riconferma) e si sono deteriorate da quando alla direzione del personale è stato chiamato l’ex viceprefetto Marco La Commare. “Ora sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Mercoledì mattina alle 11 l’dovrebbe diffondere il comunicato sui conti pubblici del 2022. Quest’anno è molto atteso perché sarà il momento della verità riguardo all’impatto della cessione dei crediti legati ai lavori edilizi sull‘indebitamento dello Stato. Nelle ore delle ultime lavorazioni sui dati, però, il clima all’istituto di statistica è stato decisamente teso. Lunedì, dopo un’assemblea molto partecipata, un gruppo diha occupato la presidenzauna modifica nella gestione del lavoro agile: ultima goccia nell’ambito di relazioni sindacali che erano difficili fin dalla discussa nomina adi Gian Carlo(ora in attesa di riconferma) e si sono deteriorate da quando alla direzione del personale è stato chiamato l’ex viceprefetto Marco La Commare. “Ora sono ...

