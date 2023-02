Israele: così cresce la resistenza alla 'dittatura dell'apartheid' (Di martedì 28 febbraio 2023) Israele, così cresce la resistenza alla "dittatura dell'apartheid". A darne conto, su Haaretz, è Zehava Galon, già leader del Meretz , la sinistra pacifista israeliana. "In tutto il clamore suscitato ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023)la". A darne conto, su Haaretz, è Zehava Galon, già leader del Meretz , la sinistra pacifista israeliana. "In tutto il clamore suscitato ...

Anche in nome della civiltà, la guerra è una barbarie ... come non risparmia a Israele quella di aver spazzato via, proclamandosi Stato ebraico, la ... Morin si sorprende che "si levino così poche voci in favore della pace nelle nazioni più esposte. È ...