Isotta Tom si dipinge il corpo per "Il Genio" e ironizza sugli influencer (Di martedì 28 febbraio 2023) Isotta Tomazzoni, che adesso ha scelto di accorciare il nome in Isotta Tom, è una giovanissima cantautrice piena di iniziative, che l'hanno portata anche in Cina. L'ho già ospitata nei miei programmi ed è sempre bello interagire con questa splendida ragazza. Nel suo nuovo video "Il Genio" lei si mette a nudo, in tutti i sensi, per ironizzare sugli influencer in cerca di like. Chiaramente anche io ho fatto ironia sul fatto se si vedesse o no il capezzolo tra i suoi lunghi capelli. Ma si è visto? Guarda il video della diretta We Have a Dream con l'intervista e la clip de "Il Genio" e lo scoprirai. Ecco intanto alcune cose che ha fatto questa ragazza. Isotta Tomazzoni nasce il 4 ottobre 1996 a Rovereto in Trentino Alto-Adige, ma in lei scorre ...

