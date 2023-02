Isotta Fraschini - Svelata la Tipo 6 LMH Competizione

(Di martedì 28 febbraio 2023) Presentata a Milano, nella storica sede dell'Automobil Club, laLMH, la vettura che segna la rinascita del glorioso marchio italiano. Un rilancio che passa attraverso un piano industriale e sportivo ben specifico, presentato dal presidente Alessandro Fassina: un investimento di oltre cento milioni di euro, la produzione di vetture6 e dal 2026 una nuova hypercar biposto con una trentina di unità annue. Animo ribelle. La6 è una Hypercar a trazione integrale che sarà costruita anche nella variante Pista e in quella Strada, targabile come esemplare unico ripetibile nei Paesi che ammettono questodi omologazione. La prima vettura ha già compiuti i primi test al banco ...

di Luca Talotta Presentazione ufficiale oggi, martedì 28 febbraio 2023, per il ritorno sulle grandi scene della, che ha presentato in anteprima mondiale la vettura che segna il grande ritorno della marca dopo un letargo durato 74 anni . A fare gli onori di casa il presidente Alessandro ...Un bolide per la pista E' nata per competere nel mondiale Endurance, ma non solo. Parliamo della nuovaTipo 6, che è stata progettata non solo nella versione LMH Competizione per il WEC ma anche nelle varianti Pista e Strada . Con una lunghezza di 5.000 mm, una larghezza di 2.000 mm e ...- Milano: conferenza stampaper la presentazione dei programmi sportivi della LMH Tipo 6 Competizione. Ore 15,00. ACI Milano, corso Venezia 43. - Roma: presentazione, del saggio "Il ...

Anteprima mondiale per l'Isotta Fraschini LMH Tipo 6 Competizione: ecco la vettura che segna il ritorno della casa automobilistica meneghina. Nella sede dell'ACI ecco il rilancio dello storico marchio milanese che in collaborazione con Michelotto e il motorista HWA ha mostrato come sarà la Tipo 6 Competizione che punta ad esordire alla 6h.