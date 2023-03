Isotta Fraschini - Svelata la Tipo 6 LMH Competizione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mati4658 : RT @P300it: WEC | Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione svelata oggi a Milano ? di Andrea Ettori ?? - RobertoAlessio7 : Isotta Fraschini torna con un'hypercar da urlo. Anche stradale. Il video - LRoithamer : Isotta Fraschini Milano ???????? - ErebusSagace : Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione - thomasvr71 : L’Isotta Fraschini torna in pista. Milano riaccende il suo motore. - Corriere della Sera del 01.03.23 -

Torna: è la rinascita di una leggenda tutta italiana che rimane italiana. Importanti i nomi dei garanti: Alessandro Fassina, ex pilota e ai vertici del gruppo di concessionarie omonimo, ...riparte dall'Automobile Club Milano, dove nel 1904 ottenne la sua prima licenza di costruttore automobilistico. Il brand di auto sportive di lusso nato nel 1900 a Milano da un'idea di ...Hypercar non solo per la pista La nuovaTipo 6 ha fatto il suo debutto anche nella versione Strada, pensata dal marchio italiano non solamente per l'utilizzo in circuito come si può facilmente evincere dal suo nome. Proprio ...

Isotta Fraschini torna con un'hypercar da urlo. Anche stradale.

Alessandro Fassina ha annunciato un piano industriale con un investimento di 100 milioni di Euro di cui quasi un terzo già allocato ...In vendita a partire da 2,75 milioni di euro. Tre i modelli di supercar che verranno prodotti dal marchio storico: la versione da competizione, la variante Pista e la variante Strada ...