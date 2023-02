Isotta Fraschini LMH Tipo 6 Competizione | il mito è qui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ddpdj : Torna l'Isotta Fraschini e lo fa con un'hypercar stradale da urlo - Motorsport_IT : #WEC | La @IFMcars ha presentato la sua Le Mans Hypercar con cui punta ad esordire nel FIA World Endurance Champion… - It_Endurance : #FIA / #WEC / #24HLeMans / #1000MSebring / #SuperSebring /#Hypercar / #Ferrari / #Toyota / #Peugeot / #Vanwall /… - TremoladaMattia : RT @Italiaracing: Presentata ufficialmente la Isotta Fraschini che parteciperà al #WEC con una propria #hypercar - SportMotoresCom : #WEC: Isotta Fraschini mostra o seu carro -

di Luca Talotta Presentazione ufficiale oggi, martedì 28 febbraio 2023, per il ritorno sulle grandi scene della, che ha presentato in anteprima mondiale la vettura che segna il grande ritorno della marca dopo un letargo durato 74 anni . A fare gli onori di casa il presidente Alessandro ...Un bolide per la pista E' nata per competere nel mondiale Endurance, ma non solo. Parliamo della nuovaTipo 6, che è stata progettata non solo nella versione LMH Competizione per il WEC ma anche nelle varianti Pista e Strada . Con una lunghezza di 5.000 mm, una larghezza di 2.000 mm e ...- Milano: conferenza stampaper la presentazione dei programmi sportivi della LMH Tipo 6 Competizione. Ore 15,00. ACI Milano, corso Venezia 43. - Roma: presentazione, del saggio "Il ...

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione - Foto - Ansa.it Agenzia ANSA

Infatti nella storica sede dell’Automobile Club Milano, dove nel 1904 l’Isotta Fraschini staccò la sua prima licenza di costruttore automobilistico, è stata presentata la Tipo 6 Competizione, vettura ...Isotta Fraschini LMH Tipo 6 Competizione, il ritorno di un mito dell'auto. Vettura che segna il ritorno della leggendaria Casa meneghina.