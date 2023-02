Isola Sacra | mobili e immondizia abbandonati in strada | zozzoni identificati e multati

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 febbraio 2023) Fiumicino – Nelle scorse ore sono stati effettuati nuovi controlli sui rifiutinelle strade, in particolare all’su via Tago e a Fiumicino in via Tommaso Crudeli. La Pattuglia della Polizia Locale, nucleo ambientale, supportata dagli operatori della Rti Gesenu, con il coordinamento dell’Area Tutela Ambientale, è risalita a diversi nominativi responsabili di abbandono di rifiuti verso i quali, dopo le opportune verifiche istruttorie, saranno applicate le sanzioni previste. “Oltre ai controlli su varie discariche abusive – afferma l’assessore all’Ambiente, Roberto Cini – la Polizia Locale è intervenuta anche per verificare il corretto conferimento di alcune utenze nonché la regolarità dell’iscrizione alla TARI. A breve verrà rinnovato anche l’appalto per la gestione delle fototrappole che, inoltre, saranno ...