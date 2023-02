Isabella Ferrari ritrova il ‘fidanzatino’ dopo 40 anni: la reazione inaspettata in diretta tv (Di martedì 28 febbraio 2023) È una vera e propria carrambata quella che Francesca Fialdini fa a Isabella Ferrari nell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera. La conduttrice ospita l’attrice che ripercorre le tappe della propria carriera, a partire dal film cult Sapore di mare che le ha permesso poi di intraprendere un percorso di successo al cinema e in tv. La Ferrari ha compiuto 18 anni proprio sul set di quella pellicola che ricorda con affetto. Quando la padrona di casa le chiede: “Ricordi il tuo fidanzatino di quegli anni?”, l’attrice dice candidamente di no, e a quel punto ecco la sorpresa per lei. In studio arriva infatti Gianni Ansaldi, che in Sapore di mare interpretava proprio il fidanzatino della Ferrari. “Dove eravamo rimasti? Non ci vediamo da 40 anni. Ci siano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) È una vera e propria carrambata quella che Francesca Fialdini fa anell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera. La conduttrice ospita l’attrice che ripercorre le tappe della propria carriera, a partire dal film cult Sapore di mare che le ha permesso poi di intraprendere un percorso di successo al cinema e in tv. Laha compiuto 18proprio sul set di quella pellicola che ricorda con affetto. Quando la padrona di casa le chiede: “Ricordi il tuo fidanzatino di quegli?”, l’attrice dice candidamente di no, e a quel punto ecco la sorpresa per lei. In studio arriva infatti GiAnsaldi, che in Sapore di mare interpretava proprio il fidanzatino della. “Dove eravamo rimasti? Non ci vediamo da 40. Ci siano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Isabella Ferrari ritrova il ‘fidanzatino’ dopo 40 anni: la reazione inaspettata in diretta tv - stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: INTERVISTA BARBARICA A ISABELLA FERRARI - LauraFrigerio : Da noi...a ruota libera: cosa hanno svelato Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico - zazoomblog : Isabella Ferrari rivede il fidanzatino Gianni dopo 40 anni: la sua reazione è inaspettata - #Isabella #Ferrari… - 24Trends_Italia : 1. Manchester United-Newcastle - 200mille+ 2. Curzio Maltese - 100mille+ 3. Tottenham-Chelsea - 100mille+ 4. Croton… -