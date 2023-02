Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 28/02/23 (Di martedì 28 febbraio 2023) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna abbiamo parlato della sospensione dei programmi di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Grande spazio poi al Gf Vip 7 che nella puntata di ieri ha visto Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria assoluti protagonisti. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 febbraio 2023) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna abbiamo parlatosospensione dei programmi di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Grande spazio poi al Gf Vip 7 che nelladi ieri ha visto Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria assoluti protagonisti. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e ...

