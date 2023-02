Iran: studentesse in ospedale dopo aver inalato gas tossico (Di martedì 28 febbraio 2023) Almeno 35 studentesse Iraniane sono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico alla scuola superiore Khayyam di Pardis, una città vicina a Teheran. Episodi di questo tipo sono diventati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Almeno 35iane sono state portate ingasalla scuola superiore Khayyam di Pardis, una città vicina a Teheran. Episodi di questo tipo sono diventati ...

