Iran, studentesse in ospedale dopo aver inalato gas tossico (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli altri casi - Prima dell'episodio di Pardis, intossicazioni di studentesse erano state riportate in scuole superiori anche in provincia di Lorestan e Boroujerd, dove solo la scorsa settimana si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli altri casi - Prima dell'episodio di Pardis, intossicazioni dierano state riportate in scuole superiori anche in provincia di Lorestan e Boroujerd, dove solo la scorsa settimana si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate. E c'è ancora chi sostiene (lobby filoregime) che i #pasdaran no… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA:Nuovo attacco chimico alle studentesse del liceo femminile,Khayyam High School,di Pardis,#Tehran Oltre 3… - MarianoGiustino : La Rep. islamica in #Iran avvelena le studentesse per vendicarsi delle donne che con grande coraggio si tolgono l'h… - SIMVIVI : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA:Nuovo attacco chimico alle studentesse del liceo femminile,Khayyam High School,di Pardis,#Tehran Oltre 300r… - Agenzia_Ansa : Studentesse in ospedale dopo aver inalato gas tossico. Almeno 35 ragazze iraniane sono state ricoverate. Frequentan… -