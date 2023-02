Iran, studentesse avvelenate con gas tossico: oltre 700 casi dallo scoppio delle proteste (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra le modalità collaterali della guerra civile in Iran figura anche l’avvelenamento da gas tossico all’interno delle scuole frequentate dalle studentesse. dallo scorso settembre sono circa 700 i casi segnalati, fortunatamente senza vittime: tuttavia, decine di loro hanno sofferto di problemi respiratori, nausea, vertigini e affaticamento. La scorsa settimana il procuratore generale ha annunciato l’apertura ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra le modalità collaterali della guerra civile infigura anche l’avvelenamento da gasall’internoscuole frequentate dallescorso settembre sono circa 700 isegnalati, fortunatamente senza vittime: tuttavia, decine di loro hanno sofferto di problemi respiratori, nausea, vertigini e affaticamento. La scorsa settimana il procuratore generale ha annunciato l’apertura ... TAG24.

