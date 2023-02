Iran, per la BBC sono 650 le studentesse avvelenate con gas tossico (Di martedì 28 febbraio 2023) Hanno sentito odore di mandarino o di pesce marcio prima di ammalarsi. E poi nausea, vertigini, stanchezza. Inshallah nessuna morte per il momento. Ma non si fermano gli avvelenamenti delle studentesse in Iran. Da novembre, riporta la BBC, sono 650 le ragazze che sono state avvelenate con gas tossico. Molti credono che questo gesto sia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Hanno sentito odore di mandarino o di pesce marcio prima di ammalarsi. E poi nausea, vertigini, stanchezza. Inshallah nessuna morte per il momento. Ma non si fermano gli avvelenamenti dellein. Da novembre, riporta la BBC,650 le ragazze chestatecon gas. Molti credono che questo gesto sia ... TAG24.

