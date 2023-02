Iran | l’allarme dell’Aiea | «L’Iran ha arricchito l’uranio all’84% Per l’atomica serve il 90%»

Leggi su open.online

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’arricchimento delda parte dell’avrebbe raggiunto l’83,7%, cifra vicinissima al 90% necessario per produrre un‘arma atomica. A dareè l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), citata dall’Afp, dopo che appena due giorni fa il direttore della Cia William Burns aveva dichiarato che al Paese mancherebbero poche settimane per raggiungere la percentuale chiave. Sempre secondo l’Aiea, Teheran avrebbe ormai portato le proprie scorte di uranio 18 volte oltre il limite fissato dall’accordo internazionale del 2015, che l’disattende dal 2019, anno in cui ha cominciato ad arricchire. Si tratta, secondo le ultime rilevazioni del 12 febbraio, di 3.760,8 chili, rispetto ai 3.673,7 chili di ottobre. Al momento, «sono ancora in corso discussioni» per chiarire da dove ...