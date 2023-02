Iran, altre 35 studentesse avvelenate a scuola: i ricoveri per il gas tossico in classe – Il video (Di martedì 28 febbraio 2023) Non si fermano gli avvelenamenti di studentesse in Iran. Almeno altre 35 studentesse sono state portate in ospedale dopo aver inalato un gas tossico a scuola. Le ragazze si aggiungono alle oltre 200 che sono entrate in cura da inizio dicembre per lo stesso motivo. Secondo la Bbc, sarebbero ormai 650 le studentesse coinvolte da novembre. In nessuno dei casi sono morte, ma molte di loro sono state colpite da problemi respiratori, neusea, episodi di confusione e astenia. L’ultimo avvelenamento riguarda la scuola superiore Khayyam di Pardis, non lontana da Teheran, e l’evento evidenzia come questo genere di episodi sia ormai diventato sistematico, dopo che nelle scorse settimane, casi analoghi si erano verificati, oltre che nella capitale, anche nelle ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Non si fermano gli avvelenamenti diin. Almeno35sono state portate in ospedale dopo aver inalato un gas. Le ragazze si aggiungono alle oltre 200 che sono entrate in cura da inizio dicembre per lo stesso motivo. Secondo la Bbc, sarebbero ormai 650 lecoinvolte da novembre. In nessuno dei casi sono morte, ma molte di loro sono state colpite da problemi respiratori, neusea, episodi di confusione e astenia. L’ultimo avvelenamento riguarda lasuperiore Khayyam di Pardis, non lontana da Teheran, e l’evento evidenzia come questo genere di episodi sia ormai diventato sistematico, dopo che nelle scorse settimane, casi analoghi si erano verificati, oltre che nella capitale, anche nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Oggi #Facebook ha aggiunto altre restrizioni al mio account,tornando a minacciare la disabilitazione della mia pagi… - GramsciAG : RT @NessunLuogo24: Almeno 35 studentesse sono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico alla scuola superiore Khayyam di Par… - CarolinaSimonaa : RT @NessunLuogo24: Almeno 35 studentesse sono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico alla scuola superiore Khayyam di Par… - FPalladini : RT @NessunLuogo24: Almeno 35 studentesse sono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico alla scuola superiore Khayyam di Par… - NessunLuogo24 : Almeno 35 studentesse sono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico alla scuola superiore Khayyam d… -