Iran: a Milano rimosso murales Marge Simpson davanti consolato Repubblica islamica (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Da questa mattina davanti al consolato dell'Iran a Milano non sarà più visibile l'opera pop divenuta simbolica in tutto il mondo con Marge Simpson contro il regime di Tehran, un murales molto amato dalle donne Iraniane, divenuto popolare in Iran grazie ai media anti regime e ai social che sono riusciti a diffonderlo nonostante la censura della dittatura. L'operazione si è resa necessaria per "esigenze di cantiere". La serie con Marge Simpson che taglia i suoi iconici capelli, parte del trittico 'The Cut' realizzato dall'artista aleXsandro Palombo, era stata realizzata per celebrare il coraggio delle donne Iraniane e omaggiare Mahsa Amini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023), 28 feb. (Adnkronos) - Da questa mattinaaldell'non sarà più visibile l'opera pop divenuta simbolica in tutto il mondo concontro il regime di Tehran, unmolto amato dalle donneiane, divenuto popolare ingrazie ai media anti regime e ai social che sono riusciti a diffonderlo nonostante la censura della dittatura. L'operazione si è resa necessaria per "esigenze di cantiere". La serie conche taglia i suoi iconici capelli, parte del trittico 'The Cut' realizzato dall'artista aleXsandro Palombo, era stata realizzata per celebrare il coraggio delle donneiane e omaggiare Mahsa Amini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninazilli : E quando pensi che peggio di così non possa andare, ecco che ti ricordi che al peggio non c’è davvero mai fine. E c… - Giornaleditalia : #irairan Iran, a Milano la manifestazione a sostegno di Reza Pahlavi contro la teocrazia degli Ayatollah - angyrelly1 : RT @ninazilli: E quando pensi che peggio di così non possa andare, ecco che ti ricordi che al peggio non c’è davvero mai fine. E chiudo cos… - vittrakkia : RT @ninazilli: E quando pensi che peggio di così non possa andare, ecco che ti ricordi che al peggio non c’è davvero mai fine. E chiudo cos… - gjscco : RT @ninazilli: E quando pensi che peggio di così non possa andare, ecco che ti ricordi che al peggio non c’è davvero mai fine. E chiudo cos… -