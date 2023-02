“Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati” - Rosso: "Cosa cambierà per i monopattini" (Di martedì 28 febbraio 2023) Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, è ospite di “Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati”, la nuova rubrica dedicata ai disegni di legge dei Parlamentari. L'onorevole Rosso ha presentato un'iniziativa in materia di circolazione dei monopattini e delle biciclette e in materia di assicurazione. “Per prima Cosa”, spiega Rosso, “ad oggi se una persona che guida un monopattino provoca un incidente non è coperto da assicurazione e a questo dobbiamo mettere mano. Secondo, abbiamo proposto di mettere una targa su monopattini e bici per permettere alle forze dell'ordine di sapere a chi appartiene il mezzo”. Altro punto dell'iniziativa è l'obbligo del casco per gli under12 in bici. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roberto, senatore di Forza Italia, è ospite di “Iola mia”, la nuova rubrica dedicata ai disegni didei. L'onorevoleha presentato un'iniziativa in materia di circolazione deie delle biciclette e in materia di assicurazione. “Per prima”, spiega, “ad oggi se una persona che guida un monopattino provoca un incidente non è coperto da assicurazione e a questo dobbiamo mettere mano. Secondo, abbiamo proposto di mettere una targa sue bici per permettere alle forze dell'ordine di sapere a chi appartiene il mezzo”. Altro punto dell'iniziativa è l'obbligo del casco per gli under12 in bici. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crotone, Travaglio a La7: “Nota di Piantedosi? Ho sempre detto che questi non sono fascisti ma così mettono a dura… - ShooterHatesYou : Sappiate che le polemiche sul fatto che Schlein non sia “giovane” come viene definita mi toccano personalmente, ave… - sbonaccini : Per parte mia garantisco l'unità che ho promesso nelle settimane scorse, e sono fiducioso che Elly saprà indicare u… - melinoae : se voi siete sconnessi, egoisti, non pensate alle implicazioni di ciò che dite e soprattutto non sapete usare criti… - Noelankai : E pure per il compleanno di mia mamma non ci sarò perché sono al festival ?? -