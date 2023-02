“Io disumano? Vogliamo evitare queste stragi”: la replica di Piantedosi alle accuse dopo la tragedia di Cutro (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’occhio del ciclone per le parole a margine del sopralluogo sulla spiaggia di Cutro, teatro del tragico naufragio che ha visto la morte di oltre 60 migranti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi prova a correggere il tiro. “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”, aveva detto, suscitando la reazione delle opposizioni e della ong Medici Senza Frontiere, che aveva parlato di “ennesimo schiaffo sul volto delle vittime e dei sopravvissuti di questa tragedia”. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera l’ex prefetto di Roma spiega: “Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma”. Ribadisce la linea del governo, e lo farà anche in ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’occhio del ciclone per le parole a margine del sopralluogo sulla spiaggia di, teatro del tragico naufragio che ha visto la morte di oltre 60 migranti, il ministro dell’Interno Matteoprova a correggere il tiro. “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”, aveva detto, suscitando la reazione delle opposizioni e della ong Medici Senza Frontiere, che aveva parlato di “ennesimo schiaffo sul volto delle vittime e dei sopravvissuti di questa”. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera l’ex prefetto di Roma spiega: “Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma”. Ribadisce la linea del governo, e lo farà anche in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealePaolo : RT @italiaregia: La morte, una sigla per nome. È disumano oltre ogni dire ma se non vogliamo essere bestie aiutiamo chi possiamo Concretame… - DelGriso : RT @italiaregia: La morte, una sigla per nome. È disumano oltre ogni dire ma se non vogliamo essere bestie aiutiamo chi possiamo Concretame… - chiccacor : RT @italiaregia: La morte, una sigla per nome. È disumano oltre ogni dire ma se non vogliamo essere bestie aiutiamo chi possiamo Concretame… - ElvyAres : RT @italiaregia: La morte, una sigla per nome. È disumano oltre ogni dire ma se non vogliamo essere bestie aiutiamo chi possiamo Concretame… - italiaregia : La morte, una sigla per nome. È disumano oltre ogni dire ma se non vogliamo essere bestie aiutiamo chi possiamo Con… -