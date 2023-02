Investito da treno nel Casertano | aveva bombolette da writer

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è stato ancora identificato l’uomoe ucciso da una pochi chilometri dalla stazione di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); gli agenti della Polfer stanno cercando di identificarlo dal cellulare e dagli oggetti trovati nei pressi del cadavere, tra cui alcunespray di quelle usate dai. Sono inoltre in corso indagini per risalire alche hal’uomo, il cui cadavere è stato trovato nei pressi dei binari della linea Napoli-Roma via Cassino. Il traffico sulla tratta è stato riattivato alle 15.20, dopo un’interruzione di circa due ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

