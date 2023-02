Investire in BTP: rendimenti in salita, ecco a quanto ammontano (Di martedì 28 febbraio 2023) Aste BTP: rendimenti in netta salita. ecco a quanto ammonta il rendimento del BTP Italia con scadenza al 2027. Buone notizie sul mercato obbligazionario italiano: in linea con la curva ascendente dei tassi di rendimento dei titoli obbligazionari statunitensi, anche quelli italiani con l’inizio del nuovo anno mostrano un trend crescente. L’anno 2023 sarà l’anno della rivincita del mercato obbligazionario: come auspicato dal Governo Meloni ci sarà un ricco ed interessante calendario di aste BOT e BTP. La finalità dell’Esecutivo è quella di ridurre il disavanzo di bilancio e ridurre il deficit, raccogliendo liquidità sul mercato internazionale. Gli investitori possono detenere nel proprio portafoglio investimenti BTP e BOT al fine ultimo di finanziare le esigenze di spesa dell’economia italiana. I BOT sono i buoni del ... Leggi su blowingpost (Di martedì 28 febbraio 2023) Aste BTP:in nettaammonta il rendimento del BTP Italia con scadenza al 2027. Buone notizie sul mercato obbligazionario italiano: in linea con la curva ascendente dei tassi di rendimento dei titoli obbligazionari statunitensi, anche quelli italiani con l’inizio del nuovo anno mostrano un trend crescente. L’anno 2023 sarà l’anno della rivincita del mercato obbligazionario: come auspicato dal Governo Meloni ci sarà un ricco ed interessante calendario di aste BOT e BTP. La finalità dell’Esecutivo è quella di ridurre il disavanzo di bilancio e ridurre il deficit, raccogliendo liquidità sul mercato internazionale. Gli investitori possono detenere nel proprio portafoglio investimenti BTP e BOT al fine ultimo di finanziare le esigenze di spesa dell’economia italiana. I BOT sono i buoni del ...

