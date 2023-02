Internet, Genova diventa il porto delle reti ad alta velocità (Di martedì 28 febbraio 2023) Sparkle posa nel capoluogo ligure il cavo sottomarino BlueMed, che colleghera? l’Italia con reti in fibra la Francia, la Grecia e Israele, aumentando il traffico di dati tra le sponde del Mediterraneo Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) Sparkle posa nel capoluogo ligure il cavo sottomarino BlueMed, che colleghera? l’Italia conin fibra la Francia, la Grecia e Israele, aumentando il traffico di dati tra le sponde del Mediterraneo

