Inter, senza la Champions League saltano tutti i piani del club – TS (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo stop con il Bologna ha destato preoccupazione in casa Inter. Un eventuale mancato accesso alla zona Champions potrebbe compromettere i piani futuri del club nerazzurro Champions FONDAMENTALE – Ieri Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Dall’Ara. L’AD nerazzurro ha ribadito dei concetti. Il primo è che Simone Inzaghi, nonostante tutto, ha un contratto con l’Inter fino al 2024, e che al momento la sua posizione non è in bilico. Questa però potrebbe vacillare nel momento in cui l’Inter vedesse di meno la zona Champions. La qualificazione alla massima competizione europea è l’obiettivo stagionale dei nerazzurri, e se dovesse sfumare, ci sarebbero diverse conseguenze sul futuro. Nonostante la possibilità di arrivare ai ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo stop con il Bologna ha destato preoccupazione in casa. Un eventuale mancato accesso alla zonapotrebbe compromettere ifuturi delnerazzurroFONDAMENTALE – Ieri Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Dall’Ara. L’AD nerazzurro ha ribadito dei concetti. Il primo è che Simone Inzaghi, nonostante tutto, ha un contratto con l’fino al 2024, e che al momento la sua posizione non è in bilico. Questa però potrebbe vacillare nel momento in cui l’vedesse di meno la zona. La qualificazione alla massima competizione europea è l’obiettivo stagionale dei nerazzurri, e se dovesse sfumare, ci sarebbero diverse conseguenze sul futuro. Nonostante la possibilità di arrivare ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Per la prima volta nella storia degli ottavi della #ChampionsLeague l'Italia ottiene tre vittorie all'andata senza… - Inter : Dimmi che ti chiami Stankovic senza dirmi che ti chiami Stankovic ?? #ForzaInter #InterSampdoria #Under19… - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' - SciabolataFFP : @Marco_Rogerio_ @SimoneSettembr1 Questo non lo dico per abbattere Simone, ma credo che siano poche le società di un… - internewsit : Inter, senza la Champions League saltano tutti i piani del club - TS - -