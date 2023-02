Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Per la prima volta nella storia degli ottavi della #ChampionsLeague l'Italia ottiene tre vittorie all'andata senza… - Inter : Dimmi che ti chiami Stankovic senza dirmi che ti chiami Stankovic ?? #ForzaInter #InterSampdoria #Under19… - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' - Giusepp83165281 : @Jack_Stradamus @Mylo983 @casarinale58 @Inter Si nel tuo metaverso senza un miliardo di debiti - stobenese : @pieropa89 @Eugenioroc @realvarriale @acmilan @Atalanta_BC @Inter @sscnapoli Che c’è da comprendere? Hai messo in m… -

Oggi ore 9.15, convocazione ufficiale a palazzo Marino: il sindaco Beppe Sala aspettae Milan per parlare ancora una volta di stadio, una palla che ci si passa e e ripassa da quattro annifare mai gol. Il tutto mentre il progetto del Nuovo San Siro si è fermato in un ...Roma, con la Cremonese può agganciaree Milan: dai tempi del Manchester Mourinho non si trova ... i lombardi hanno eguagliato la strisciasuccessi più lunga mai registrata da una squadra di ...

Inter, senza Champions Bastoni può partire: il punto Sportitalia

Inter, senza Champions è la fine: il punto sul futuro di Inzaghi Calciomercato.com

Inter, ultimatum ad Inzaghi: senza Champions League sarà addio Calcio in Pillole

Inter, Inzaghi: “Primo tempo insufficiente. Senza cattiveria e lucidità” Calcio in Pillole

Inter, la probabile anti-Bologna: difesa senza Skriniar e Dimarco Sportitalia

I nerazzurri e i rossoneri vanno dal sindaco dopo la spaccatura sullo stadio. In caso di mancato accordo, sarebbe uno strappo definitivo ...MILANO - Inzaghi, innanzitutto. Ma anche i giocatori. Tocca a loro trovare il modo per risolvere i problemi di questa Inter: ovvero discontinuità di prestazioni e i punti persi con le piccole. Il mess ...