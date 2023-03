Inter, Roberto Mancini e Jesi: aneddoti di un addio mai visto (Di martedì 28 febbraio 2023) Roberto Mancini, la sua Jesi e la sua pazza Inter: aneddoti e retroscena di un addio clamoroso, probabilmente senza precedenti. Era il 9 agosto del 2016: Inter del Mancio protagonista proprio nella città natale di Roberto. Prima due allenamenti consecutivi allo stadio di Jesi con Roberto Mancini che avrebbe guidato il suo team nello stadio (il suggestivo Carotti) della sua terra marchigiana. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarebbe stato un gran numero di supporters. Poi, diversamente dalle aspettative, soltanto la seduta rifinitura con ticket di ingresso a 2 euro, con il ricavato che gli organizzatori, d’accordo con la società Interista, avrebbero utilizzato per mettere in sicurezza ... Leggi su danielebartocciblog (Di martedì 28 febbraio 2023), la suae la sua pazzae retroscena di unclamoroso, probabilmente senza precedenti. Era il 9 agosto del 2016:del Mancio protagonista proprio nella città natale di. Prima due allenamenti consecutivi allo stadio diconche avrebbe guidato il suo team nello stadio (il suggestivo Carotti) della sua terra marchigiana. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarebbe stato un gran numero di supporters. Poi, diversamente dalle aspettative, soltanto la seduta rifinitura con ticket di ingresso a 2 euro, con il ricavato che gli organizzatori, d’accordo con la societàista, avrebbero utilizzato per mettere in sicurezza ...

