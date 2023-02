Inter, ricavi da sponsor e diritti tv in crescita nel primo semestre (Di martedì 28 febbraio 2023) Crescono i ricavi dell’Inter da sponsor nel primo semestre della stagione 2022/23, nonostante il caso DigitalBits. È quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. I ricavi rettificati sono aumentati di 3,4 milioni o del 2,6% a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Crescono idell’daneldella stagione 2022/23, nonostante il caso DigitalBits. È quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2022 diMedia and Communication, la società in cui confluiscono imedia edella società nerazzurra. Irettificati sono aumentati di 3,4 milioni o del 2,6% a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Inter Media and Communication s.p.a., la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor dell'#Inter, comunica… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Inter, ricavi da sponsor e diritti tv in crescita nel primo semestre nonostante il caso DigitalBits - CalcioFinanza : Inter, ricavi da sponsor e diritti tv in crescita nel primo semestre nonostante il caso DigitalBits… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter, ricavi da sponsor e diritti tv in crescita nel primo semestre: Crescono i ricavi dell’Inte… - j_7ragon : RT @mirkonicolino: Inter Media and Communication s.p.a., la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor dell'#Inter, comunica uffi… -