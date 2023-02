Inter, oggi ripresa degli allenamenti. Previsto nuovo vertice coi dirigenti – Sky (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter questo pomeriggio riprende gli allenamenti in vista della partita di domenica col Lecce. Prima però, anticipa Sky Sport, si presenteranno i dirigenti ad Appiano Gentile per specificare il valore del momento stagionale. RIPARTENZA – L’Inter oggi torna ad Appiano Gentile. Andrea Paventi, collegato dall’esterno della Pinetina per Sky Sport 24, segnala cosa succederà nel pomeriggio: «C’è questa opportunità, dopo un giorno di reset e di riposo concesso ai giocatori dopo la sconfitta di Bologna. oggi la squadra riprende a lavorare e c’è da fissarsi sull’attenzione, la concentrazione e il carattere, venuti a mancare in certe partite fra cui il Dall’Ara. Sarà occasione sicuramente per confrontarsi, Giuseppe Marotta verrà qui coi dirigenti. Ci sono già stati nuovi ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’questo pomeriggio riprende gliin vista della partita di domenica col Lecce. Prima però, anticipa Sky Sport, si presenteranno iad Appiano Gentile per specificare il valore del momento stagionale. RIPARTENZA – L’torna ad Appiano Gentile. Andrea Paventi, collegato dall’esterno della Pinetina per Sky Sport 24, segnala cosa succederà nel pomeriggio: «C’è questa opportunità, dopo un giorno di reset e di riposo concesso ai giocatori dopo la sconfitta di Bologna.la squadra riprende a lavorare e c’è da fissarsi sull’attenzione, la concentrazione e il carattere, venuti a mancare in certe partite fra cui il Dall’Ara. Sarà occasione sicuramente per confrontarsi, Giuseppe Marotta verrà qui coi. Ci sono già stati nuovi ...

