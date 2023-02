(Di martedì 28 febbraio 2023)la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile dopo la sconfitta di Bologna e il giorno di riposo concesso alla squadra. Secondo quanto riportato su Sportmediaset,stesso Simoneincontrerà anche Piero Ausilio e Beppe Marotta per fare il punto della situazione. La dirigenza ribadirà duealla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, andrà in scena untra la dirigenza dell’e Simone. L’Amministratore Delegato, Beppe Marotta e il Direttore Sportivo Piero Ausilio ribadiranno all’allenatore igià espressi pubblicamente. E a sua voltali trasmetterà ai suoi giocatori. Due i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Oggi in giallo ?? #BolognaInter #ForzaInter - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - marifcinter : #Inter, #Antonello: 'L'opzione principale resta San Siro insieme al Milan. Ma oggi ufficialmente il Milan ha comuni… - Cucciolina96251 : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Antonello: “L’opzione principale rimane San Siro con il #Milan ma i rossoneri oggi hanno ugualmente comunicato il l… - internewsit : Inter, oggi confronto tra Inzaghi e la dirigenza! Due concetti fondamentali - -

... dopo l'incontro con il Milan per il nuovo stadio Alessandro Antonello ha parlato al termine dell'incontro tra, Milan ed il sindaco di Milano Sala per il nuovo stadio. PAROLE -è stato un ...Ad esempio, domandando in quale squadra giochiCristiano Ronaldo , la risposta è il Manchester ... che in realtà si aggiudicò l'battendo in finale la Juventus a maggio dello scorso anno. E ...La posizione dell'Ci saranno quindi 2 - 3 settimane di attesa, lo ha confermato all'uscita lo stesso Antonello: "L'opzione principale rimane lo stadio di San Siro insieme al Milan, però...

Sky – Inter, oggi parla Marotta: ecco i temi che toccherà fcinter1908

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I due club milanesi si sono confrontati con il sindaco sull'impianto del futuro, con i rossoneri che hanno informato ufficialmente le parti sulle analisi in corso. L'amministratore delegato Corporate ...