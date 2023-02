Inter, niente passi falsi! Calendario ‘morbido’ prima del Porto – CdS (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter, sconfitta a Bologna, non può permettersi altri passi falsi in Serie A. Il Calendario, in tal senso, aiuta gli uomini di Inzaghi. L’analisi del Corriere dello Sport Calendario – L’Inter, quasi del tutto sfumato il sogno scudetto, deve concentrare le sue forze nella corsa ad un posto alla prossima Champions League. Dopo lo scivolone di Bologna non sono ammessi altri passi falsi. In tal senso arriva in aiuto un Calendario morbido, almeno sulla carta: le prossime due sfide di campionato con Lecce e Spezia sono alla portata dei nerazzurri, ma visti i recenti stop con le “piccole” i nerazzurri dovranno essere concentrati cercando di evitare di complicare ulteriormente la corsa Champions. E non fare bottino pieno, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe il peggior ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’, sconfitta a Bologna, non può permettersi altrifalsi in Serie A. Il, in tal senso, aiuta gli uomini di Inzaghi. L’analisi del Corriere dello Sport– L’, quasi del tutto sfumato il sogno scudetto, deve concentrare le sue forze nella corsa ad un posto alla prossima Champions League. Dopo lo scivolone di Bologna non sono ammessi altrifalsi. In tal senso arriva in aiuto unmorbido, almeno sulla carta: le prossime due sfide di campionato con Lecce e Spezia sono alla portata dei nerazzurri, ma visti i recenti stop con le “piccole” i nerazzurri dovranno essere concentrati cercando di evitare di complicare ulteriormente la corsa Champions. E non fare bottino pieno, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe il peggior ...

