Inter-Lecce, vietata trasferta a San Siro per i tifosi salentini: i dettagli (Di martedì 28 febbraio 2023) L'Inter ha reso nota la decisione presa dall'Autorità di Pubblica Sicurezza che riguarda i tifosi salentini residenti in provincia di Lecce. COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito del club nerazzurro. "FC Internazionale Milano rende noto che l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha vietato, nella giornata di lunedì 27 febbraio, la trasferta Inter-Lecce a tutti i residenti a Lecce e Provincia, con la finalità di inibire la trasferta alla tifoseria ospite. Gli acquirenti coinvolti riceveranno via email nella mattinata di martedì 28 febbraio le istruzioni operative, a seconda che si tratti del settore ospiti o di altri settori dello stadio. In particolare, tutti i tifosi del Lecce ...

