Inter-Lecce vietata ai tifosi ospiti | il duro comunicato della società salentina

(Di martedì 28 febbraio 2023)saràaisalentini, questa la decisione presa dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e dal Prefetto di Milano (vedi QUI). Di seguito ildelriguardo questa scelta. IL– “L’U.S.esprime il proprio rammarico per il provvedimento assunto dal Prefetto di Milano. Che ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la garaai residenti die provincia. Lagiallorossa, al fine di tutelare i propri, compresi coloro i quali hanno da tempo provveduto ad organizzare la “trasferta” sopportandone i relativi costi (i 4.361 posti del settorerisultano tutti venduti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - RaffaeleDeGuida : RT @TrilloVenti9: Alcuni suggerimenti per le future celebrazioni di alcuni dei più rappresentativi calciatori di Atalanta, Napoli, St-Étien… - FcInterNewsit : Inter-Lecce, trasferta vietata agli ospiti. I giallorossi amari: 'Siamo rammaricati' - ilfleur : RT @TrilloVenti9: Alcuni suggerimenti per le future celebrazioni di alcuni dei più rappresentativi calciatori di Atalanta, Napoli, St-Étien… - strikers65 : RT @TrilloVenti9: Alcuni suggerimenti per le future celebrazioni di alcuni dei più rappresentativi calciatori di Atalanta, Napoli, St-Étien… -

...Baschirotto (), nella quindicesima Moise Kean (Juventus), nella diciasettesima Rasmus Hojlund (Atalanta); nella diciottesima M'Bala Nzola (Siena); nella diciannovesima Federico Dimarco (); ...Il comitato di sicurezza ha deciso il divieto di vendita per i tifosi salentini dei biglietti perdi campionato prevista per il 5 marzo a San Siro per possibilità di scontri violenti fra le tifoserie.: vietata la vendita degli ai salentini Il Comitato di Analisi per la ...... AVAR : Volpi PREPARTITA - La Roma arriva all'appuntamento della Cremonese a tre punti dae ... Il suo rientro è avvenuto contro il. Intanto il grande quesito ruota attorno alle condizioni ...

Niente San Siro per i leccesi. E tifosi pensano alla class-action contro la Prefettura La Gazzetta dello Sport

L'U.S. Lecce esprime il proprio rammarico per il provvedimento assunto dal Prefetto di Milano, che ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Inter - ...Nella giornata di ieri, la Prefettura di Milano aveva rilasciato un comunicato stampa nel quale, in breve, veniva disposto il divieto ...