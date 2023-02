Inter-Inzaghi: Un Nuovo Patto per Ripartire (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter sta diventando un’abitudine A Milano sta diventando una piacevole abitudine. Dopo ogni sconfitta, la settimana si trasforma in un summit tra Inzaghi e i dirigenti, una sorta di processo che si svolge nelle segrete stanze dello spogliatoio. La dialettica non manca mai e l’ultima ripresa degli allenamenti ad Appiano ha permesso l’organizzazione di un pranzo tra i dirigenti (Marotta, Ausilio e Baccin) e l’allenatore. Inzaghi ha ribadito alla squadra che non vuole più vedere l’approccio sbagliato mostrato contro le squadre di bassa classifica e che servirà cattiveria e ferocia per difendere il secondo posto in classifica. Una svolta che dovrà già esserci contro Lecce e Spezia, gare che faranno da antipasto al match di Champions con il Porto. Tuttavia, c’è un problema più profondo che andrà affrontato a fine stagione tra le ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 febbraio 2023) L’sta diventando un’abitudine A Milano sta diventando una piacevole abitudine. Dopo ogni sconfitta, la settimana si trasforma in un summit trae i dirigenti, una sorta di processo che si svolge nelle segrete stanze dello spogliatoio. La dialettica non manca mai e l’ultima ripresa degli allenamenti ad Appiano ha permesso l’organizzazione di un pranzo tra i dirigenti (Marotta, Ausilio e Baccin) e l’allenatore.ha ribadito alla squadra che non vuole più vedere l’approccio sbagliato mostrato contro le squadre di bassa classifica e che servirà cattiveria e ferocia per difendere il secondo posto in classifica. Una svolta che dovrà già esserci contro Lecce e Spezia, gare che faranno da antipasto al match di Champions con il Porto. Tuttavia, c’è un problema più profondo che andrà affrontato a fine stagione tra le ...

