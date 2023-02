Inter, gestire meglio turnover! Asllani sparito dai radar: non il solo – CdS (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter ha una rosa con diversi over 30. Una situazione che richiede un turnover ragionato che però, secondo il Corriere dello Sport, non è applicato da Inzaghi. Calciatori come Asllani sono spariti dai radar ROTAZIONI – L’Inter ha una rosa vecchia. La scelta di prediligere giocatori fatti e finiti porta la squadra nerazzurra ad avere 9 calciatori in rosa sopra con 30 o più anni. Giocatori di esperienza che però possono pagare dazio se impiegati per più partite consecutive. Per evitarlo, secondo il Corriere dello Sport, andrebbero gestite con più attenzione le rotazioni. Invece, nell’Inter, alcuni calciatori hanno giocato tantissimo, altri sembrano essere spariti dai radar: è questo il caso di Bellanova, non più impiegato dopo la sconfitta contro l’Empoli o Asllani, ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ha una rosa con diversi over 30. Una situazione che richiede un turnover ragionato che però, secondo il Corriere dello Sport, non è applicato da Inzaghi. Calciatori comesono spariti daiROTAZIONI – L’ha una rosa vecchia. La scelta di prediligere giocatori fatti e finiti porta la squadra nerazzurra ad avere 9 calciatori in rosa sopra con 30 o più anni. Giocatori di esperienza che però possono pagare dazio se impiegati per più partite consecutive. Per evitarlo, secondo il Corriere dello Sport, andrebbero gestite con più attenzione le rotazioni. Invece, nell’, alcuni calciatori hanno giocato tantissimo, altri sembrano essere spariti dai: è questo il caso di Bellanova, non più impiegato dopo la sconfitta contro l’Empoli o, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, gestire meglio turnover! Asllani sparito dai radar: non il solo - CdS - - Alessio1908_ : @GiuliaLoglisci_ @_ElPrincipe22 Per Zazzaroni funziona tutto al contrario: quello scarso ( Ausilio) per lui è forte… - infoitsport : Assogna: «Per Inzaghi, difficile gestire il dopo Conte. Inter disorganizzata!» - internewsit : Assogna: «Per Inzaghi, difficile gestire il dopo Conte. Inter disorganizzata!» - - totofaz : @sanchez_strada @mckillbill @FootballAndDre1 Ma lo ha fatto dopo 3 anni di Milan dopo anni di Lazio, Inter e nemmen… -