Inter e Milan verso l' addio a San Siro | Nessuno lo vuole

(Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - E alla fine "il vecchio Sannon lopiù"? Per il sindaco dio Giuseppe Sala la risposta a questa domanda è affermativa. Anzi "è evidente", dice commentando l'esito dell'incontro che lui stesso ha convocato questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune, con il presidente delPaolo Scaroni e l'Ad dell'Alessandro Antonello "per fare chiarezza" sul futuro del Meazza. E così, a quattro anni dall'avvio della discussione sulla Cattedrale, con tanto di dibattito pubblico nel mezzo, il nuovo scenario che si profila all'orizzonte sembra tutto mutato. Non uno, non due, bensì, forse, tre stadi. Da una parte, infatti, c'è il club rossonero che oggi ha confermato le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi, ossia "unesse formale ...

Dalla riunione con "è chiaro che ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune". A dirlo, all'inaugurazione dell'Anno ...

