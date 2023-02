Inter e Milan arrivano all' incontro con Sala | le ultime sul nuovo stadio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Questa mattina a palazzo Marino, l'di, rappresentate dall'a.d. nerazzurro per la parte Corporate Alessandro Antonello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : #SerieA 1.Napoli 68.7% 2.Inter 54.6% 3.Milan 53% #PremierLeague 1.Arsenal 57.9% 2.ManchCity 64.7% 3… - marifcinter : #Sala: 'Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all'ipotesi di realizzare il nuovo stad… - anperillo : L’#Inter affonda a #Bologna. Il #Napoli ora è a ?1??8?? dalla seconda (o dalle seconde se #Milan e #Roma dovessero… - marcullo02 : RT @marifcinter: #Inter, #Antonello: 'L'opzione principale resta San Siro insieme al Milan. Ma oggi ufficialmente il Milan ha comunicato ch… - GiuliaLoglisci_ : ???#Antonello: 'Restare a San Siro assolutamente NON è un'opzione per l'Inter. Se il Milan dovesse andare a La Maura… -

Milano è delusa. Dopo aver vinto gli ultimi due scudetti, stavolta si trova - a febbraio - già tagliata fuori dalla lotta al titolo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...Questa mattina a palazzo Marino, l'incontro di, rappresentate dall'a.d. nerazzurro per la parte Corporate Alessandro Antonello ...

Campionato, Champions, stadio: Inter e Milan, il derby a tutto campo in 6 punti La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan 1-0, rivivi la diretta: Lautaro affonda Pioli, Inzaghi è secondo Corriere dello Sport

Ibra, Prisco, striscioni offensivi, liti in Lega e il vaffa di Moratti: Inter e Milan, quante liti La Gazzetta dello Sport

Milan e Inter a colloquio con il sindaco Beppe Sala per parlare del progetto stadio: oggi si dovrebbe capire l'intenzione dei due club.Il Milan starebbe prendendo in considerazione un esterno offensivo italiano per il prossimo calciomercato estivo: c'è anche il Napoli.