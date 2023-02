Inter, due club su Gagliardini (Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo quanto riportato da FcInternews.it, Leicester e Galatasaray sono pronte a fiondarsi su Gagliardini. Il centrocampista ex Atalanta lascerà... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo quanto riportato da Fcnews.it, Leicester e Galatasaray sono pronte a fiondarsi su. Il centrocampista ex Atalanta lascerà...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Vittoria meritatissima del #Bologna, squadra che ha identità, geometrie, cuore, tutto. #ThiagoMotta davvero bravo.… - marifcinter : Di Canio: “L’Inter è la squadra più forte nei 3 anni. Miglior attacco, secondo miglior attacco, miglior attacco. Mi… - marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - internewsit : Post Inzaghi? È presto. Due nomi ad oggi non compatibili con l'Inter - SI - - robertus59 : @mariottismo Mariotti anche basta no?? Vittoria da godere fino all'ultimo se non ci riesci, beh chiuditi in camera… -