Inter, doppio vertice in Pinetina: Marotta impone i nuovi obblighi e Inzaghi parla alla squadra (Di martedì 28 febbraio 2023) Vietato perdersi di vista e smarrire il focus, l’Inter non può più lasciare preziosi punti per strada e allora meglio guardarsi... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Vietato perdersi di vista e smarrire il focus, l’non può più lasciare preziosi punti per strada e allora meglio guardarsi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoDaria : ?? Inter, doppio confronto ad Appiano: i dirigenti hanno chiesto a Inzaghi di trovare una soluzione per non comprome… - cmdotcom : #Inter, doppio vertice in #Pinetina: #Marotta impone i nuovi obblighi e #Inzaghi parla alla squadra - InterHubOff : ?? Inter, doppio confronto ad Appiano: i dirigenti hanno chiesto a Inzaghi di trovare una soluzione per non comprom… - VivInterNews : RT @internewsit: Inter, doppio confronto Inzaghi-dirigenza e squadra: un solo tema - Sky - - internewsit : Inter, doppio confronto Inzaghi-dirigenza e squadra: un solo tema - Sky - -