Inter, DigitalBits salta l’intero pagamento per il 2022/23 (Di martedì 28 febbraio 2023) Continua lo scontro tra l’Inter e DigitalBits. Lo sponsor di maglia del club nerazzurro, infatti, non ha ancora versato quanto dovuto per l’accordo di sponsorizzazione di maglia. È quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. In L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Continua lo scontro tra l’. Lo sponsor di maglia del club nerazzurro, infatti, non ha ancora versato quanto dovuto per l’accordo di sponsorizzazione di maglia. È quanto emerge dal bilancio al 31 dicembrediMedia and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. In L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Sim95_ : RT @CalcioFinanza: Inter, DigitalBits salta l’intero pagamento per la stagione 2022/23: il brand di criptovalute non ha versato nemmeno la… - AlbeXIV : RT @CalcioFinanza: Inter, DigitalBits salta l’intero pagamento per la stagione 2022/23: il brand di criptovalute non ha versato nemmeno la… - saIva___ : RT @CalcioFinanza: Inter, DigitalBits salta l’intero pagamento per la stagione 2022/23: il brand di criptovalute non ha versato nemmeno la… - FrankCarlucci2 : RT @CalcioFinanza: Inter, DigitalBits salta l’intero pagamento per la stagione 2022/23: il brand di criptovalute non ha versato nemmeno la… - NONDETTO1 : RT @CalcioFinanza: Inter, DigitalBits salta l’intero pagamento per la stagione 2022/23: il brand di criptovalute non ha versato nemmeno la… -