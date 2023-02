Inter, Digitalbits salta l'intero pagamento per il 2022/23. Ma resta sulla maglia (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo scontro tra Inter e Digitalbits continua: lo sponsor di maglia del club nerazzurro non ha ancora versato quanto dovuto per l'accordo... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo scontro tracontinua: lo sponsor didel club nerazzurro non ha ancora versato quanto dovuto per l'accordo...

