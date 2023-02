Inter-DigitalBits, prosegue la guerra fredda: nessun pagamento nel 22/23 (Di martedì 28 febbraio 2023) La guerra fredda tra Inter e DigitalBits prosegue con lo sponsor di maglia dei nerazzurri che ha saltato l’Intero pagamento per la stagione 2022/23. Secondo i documenti del club, svelati da Calcio e Finanza, all’appello mancano i 24 milioni di euro stabiliti per la stagione in corso CIFRE MANCANTI – La guerra fredda da Inter e DigitalBits, sponsor di maglia dei nerazzurri, prosegue senza sosta. Secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, DigitalBits finora non ha versato nessuna delle tre rate da 8 milioni di euro previsti dal contratto per la stagione 2022/21 (di cui la prima rata da 8 ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Latracon lo sponsor di maglia dei nerazzurri che ha saltato l’per la stagione 2022/23. Secondo i documenti del club, svelati da Calcio e Finanza, all’appello mancano i 24 milioni di euro stabiliti per la stagione in corso CIFRE MANCANTI – Lada, sponsor di maglia dei nerazzurri,senza sosta. Secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2022 diMedia and Communication,finora non ha versatoa delle tre rate da 8 milioni di euro previsti dal contratto per la stagione 2022/21 (di cui la prima rata da 8 ...

