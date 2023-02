Inter | DigitaBits continua a non pagare

(Di martedì 28 febbraio 2023) DigitalBits ancora insolvente nei confronti dell’Nel corso di questa stagione l’sta facendo i conti con il mancato pagamento da parte di DigitalBits, main sponsor di questa stagione. Secondo Calcio e Finanza, lo sponsor ha saltato anche il versamento della terza e ultima quota per questa stagione. “Per quanto riguarda la stagione sportiva 2022/2023, Digitalbits non ha pagato i 24 milioni stabiliti dall’accordo: non sono state infatti saldate nessuna delle tre rate da otto milioni previsti nel contratto. Digitalbits infatti “non ha pagato il canone base di 24 milioni di euro (di cui la prima rata da 8 milioni di euro emessa a giugno 2022, la seconda da 8 milioni di euro emessa a ottobre 2022 e l’ultima da 8 milioni di euro emessa a febbraio 2023)”, si legge nel documento, oltre a non aver versato bonus ad oggi scattati “per un importo ...

