Inter, da Suning arrivano altri 10 milioni nelle casse del club (Di martedì 28 febbraio 2023) Giungono nuove indiscrzioni dai documenti della trimestrale di Inter Media and Communication: si evince, infatti, che Suning ha immesso nel club altri 10 milioni provenienti dal prestito avuto nella primavera 2021 con provenienza Oaktree, fondo americano con cui il dialogo è definito costante. Secondo questi dati, Suning ha ancora a disposizione circa 120 milioni di euro del finanziamento originariamente ricevuto. SportFace.

