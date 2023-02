Inter: continua lo scontro con DigitalBits, manca il pagamento del 2022/23 (Di martedì 28 febbraio 2023) Come riportato dalla testata “Calcio e Finanza”, continua lo scontro tra DigitalBits e l’Inter. Lo sponsor infatti ha saltato il pagamento di 24 milioni di euro per la stagione 2022/23, in tre rate da 8 milioni, previsto dall’accordo di sponsorizzazione con i neroazzurri. Ma non è finita qui, perché anche la cifra della stagione 2021/22 non è stata saldata del tutto, con 1,6 milioni di euro ancora da pagare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Come riportato dalla testata “Calcio e Finanza”,lotrae l’. Lo sponsor infatti ha saltato ildi 24 milioni di euro per la stagione/23, in tre rate da 8 milioni, previsto dall’accordo di sponsorizzazione con i neroazzurri. Ma non è finita qui, perché anche la cifra della stagione 2021/22 non è stata saldata del tutto, con 1,6 milioni di euro ancora da pagare. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter: continua lo scontro con #DigitalBits, manca il pagamento del 2022/23 - _intermagazine : Inter, DigitaBits continua a non pagare - BartAprile : RT @GianmarcoDaria: ??Continua lo scontro tra l’Inter e DigitalBits. Lo sponsor di maglia del club nerazzurro, infatti, non ha ancora versat… - 10Innamorato : RT @GianmarcoDaria: ??Continua lo scontro tra l’Inter e DigitalBits. Lo sponsor di maglia del club nerazzurro, infatti, non ha ancora versat… - Gugliel32679698 : @FabRavezzani Se il Comune di Milano ,continua con questo andazzo ,fanno bene Inter e Milan a trovare una nuova zo… -