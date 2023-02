Inter, Conte è il passato: non serve fare paragoni ma una svolta per Inzaghi (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter deve puntare ad una svolta: non serve perciò pensare ancora al passato. Antonio Conte ha fatto grandi cose nel suo biennio, facendo vincere uno Scudetto importantissimo. Ma adesso la panchina è affidata a Simone Inzaghi. Bisogna perciò puntare a dare una svolta a questa stagione. passato O PRESENTE ? L’Inter, più di tutti in questa stagione, ha sofferto la discontinuità. Se prima della sosta per i Mondiali in Qatar i nerazzurri non riuscivano a vincere gli scontri diretti, da gennaio la rotta sembra essersi invertita. Dopo aver messo in mostra ottime prestazioni contro le grandi (non solo in Serie A), ottenendo vittorie importanti, la squadra di Simone Inzaghi ha poi perso terreno soprattutto con le ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’deve puntare ad una: nonperciò pensare ancora al. Antonioha fatto grandi cose nel suo biennio, facendo vincere uno Scudetto importantissimo. Ma adesso la panchina è affidata a Simone. Bisogna perciò puntare a dare unaa questa stagione.O PRESENTE ? L’, più di tutti in questa stagione, ha sofferto la discontinuità. Se prima della sosta per i Mondiali in Qatar i nerazzurri non riuscivano a vincere gli scontri diretti, da gennaio la rotta sembra essersi invertita. Dopo aver messo in mostra ottime prestazioni contro le grandi (non solo in Serie A), ottenendo vittorie importanti, la squadra di Simoneha poi perso terreno soprattutto con le ...

