Inter | Bergomi duro | “Troppe tensioni Ora i bonus sono finiti per tutti”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Beppenon sembra per niente soddisfatto dell’ultimo periodo e della stagione in generale della sua. Lo storico capitano nerazzurro èvenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, sottolineando come nelle ultime partite ci sia stata troppa tensione fra i giocatori. Questo sicuramente non un bel segnale per il club che dovrà lottare sia per conquistare l’accesso ai quarti di finale di Champions League contro il Porto e sia per la qualificazione alla stessa Coppa dei Campioni della prossima stagione Queste le parole di: “Un distacco enorme a questo punto della stagione. L’era stata capace di partire forte, di battere il Napoli e di accorciare subito a meno otto. Ma invece di sfruttare l’entusiasmo del momento, pochi giorni dopo è andata a pareggiare 2-2 a Monza. Questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, #Bergomi: 'Troppe tensioni, ora bonus finiti' - massiv97 : Intanto Bergomi in visita all'area segreta dell'inter - infoitsport : Inter, senti Bergomi: “Bonus esaurito. Troppe tensioni e…” - infoitsport : Bergomi: 'Napoli? Anche l'Inter fa un bel calcio quando sta bene' - Marco36799202 : RT @it_inter: #Bergomi sui problemi dell'Inter: 'È un discorso di qualità. È la squadra che fa meno dribbling di tutte, non salta l'uomo e… -

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Beppe, storico difensore exproprio sul campionato dei nerazzurri. Le difficoltà dell'ultimo periodo in Serie A e le troppe tensioni non hanno fatto bene alla squadra e i risultati lo hanno ...: 'Messaggi negativi, non so cosa succede', e l'attacco a SkriniarIl punto viene tracciato in maniera impietosa da Beppe, commentatore di 'Sky Sport', intervistato dalla '......NUMERI CHE MI GIOCO GLI ALTRI 6' a Fantantonio Cassano da Bari Vecchia Non male pure lo Zio,... come i punti fatti dall'tra Samp, Udinese e Bologna VOTO 7 a quel visionario di Vincent Van ...

Bergomi spiega: “Inter, ecco qual è il vero problema e da cosa dipende” fcinter1908

Beppe Bergomi non sembra per niente soddisfatto dell’ultimo periodo e della stagione in generale della sua Inter. Lo storico capitano nerazzurro è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: “I numeri del Napoli sono così eclatanti che la squadra sta facendo un campionato a parte, gi ...