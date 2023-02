Inter, atto d'accusa: 'Ecco di chi è la colpa' (Di martedì 28 febbraio 2023) ... commentatore di 'Sky Sport', Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Da parte dell'ex nerazzurro, inquadrati molti dei difetti della squadra. Milan Skriniar - Calciomercato.it'Non ci si può ... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) ... commentatore di 'Sky Sport',vistato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Da parte dell'ex nerazzurro, inquadrati molti dei difetti della squadra. Milan Skriniar - Calciomercato.it'Non ci si può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??? #Inter, #Bergomi: “Messaggi negativi, non so cosa succede”, e l’attacco a #Skriniar - razorback7851 : @Nicolasgiardi Mica giustifico,solo prendo atto di cosa è l'inter oggi. - emanuelep57 : @dalbertcamus Ma poi che vuol dire che è ex inter, non è mica colpa delle squadre dove ha giocato o dove gioca se l… - Ric_c4rdo : Hakimi accusato di stupro, ma la prima cosa che viene in mente ad alcuni è “Sì, ma i giornali scrivano che è un ex… - RobbsRoys : @TiSpezza @MatteoRenziiii @CabotJones Nel 2011 la Juventus fatturava poco più di 200 milioni, meno di Inter e Milan… -