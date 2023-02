Inter, Antonello: «Nuovo stadio? Il Milan ci ha sorpresi…» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, dopo l’incontro con il Milan per il Nuovo stadio Alessandro Antonello ha parlato al termine dell’incontro tra Inter, Milan ed il sindaco di Milano Sala per il Nuovo stadio. PAROLE – Oggi è stato un incontro formale, ufficiale, col Comune e la presenza del Milan, in un clima cordiale come è doveroso in sede istituzionale. L’opzione principale rimane lo stadio di San Siro assieme al Milan, ma oggi lo stesso Milan ha ufficialmente comunicato che c’è un Interesse formale sull’area de La Maura. Questo richiederà alcuni giorni di analisi da parte ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Alessandro, amministratore delegato dell’, dopo l’incontro con ilper ilAlessandroha parlato al termine dell’incontro traed il sindaco dio Sala per il. PAROLE – Oggi è stato un incontro formale, ufficiale, col Comune e la presenza del, in un clima cordiale come è doveroso in sede istituzionale. L’opzione principale rimane lodi San Siro assieme al, ma oggi lo stessoha ufficialmente comunicato che c’è unesse formale sull’area de La Maura. Questo richiederà alcuni giorni di analisi da parte ...

