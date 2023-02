Intelligence: “Più concreta e vitale la minaccia anarco-insurrezionalista" (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - “Sul fronte eversivo interno, le evidenze acquisite nel 2022, puntualmente condivise con le forze di polizia, hanno nuovamente qualificato la minaccia anarco-insurrezionalista come la più concreta e vitale, caratterizzata da componenti militanti determinate a promuovere, attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio, progettualità di lotta incentrate sulla tipica ‘azione diretta distruttiva'”. A lanciare l'allarme è la Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, presentata oggi a Roma. “Nell'alveo di una più ampia e totalizzante propensione alla sovversione verso l'intero ‘sistema' – spiegano gli 007 - l'attivismo anarchico, ancora estremamente diversificato quanto a obiettivi e modalità operative si è dispiegato principalmente su due direttrici tematiche, ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - “Sul fronte eversivo interno, le evidenze acquisite nel 2022, puntualmente condivise con le forze di polizia, hanno nuovamente qualificato lacome la più, caratterizzata da componenti militanti determinate a promuovere, attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio, progettualità di lotta incentrate sulla tipica ‘azione diretta distruttiva'”. A lanciare l'allarme è la Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, presentata oggi a Roma. “Nell'alveo di una più ampia e totalizzante propensione alla sovversione verso l'intero ‘sistema' – spiegano gli 007 - l'attivismo anarchico, ancora estremamente diversificato quanto a obiettivi e modalità operative si è dispiegato principalmente su due direttrici tematiche, ...

