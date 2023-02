Infrastrutture digitali come driver di sviluppo, a Trieste “FVG Connect” (Di martedì 28 febbraio 2023) Trieste (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Trieste, presso il Palazzo della Regione, l'evento “FVG Connect – Infrastrutture e investimenti innovativi per lo sviluppo della Regione”, promosso da Open Fiber insieme a Vodafone e Bat, cui hanno preso parte il presidente Massimiliano Fedriga e il presidente dell'Autorità portuale Zeno D'Agostino. Rispondendo alle domande di Annalisa Chirico, il presidente Fedriga ha dichiarato che “in questi anni la condivisione e l'unità di intenti tra le Istituzioni e i soggetti economici hanno consentito al Friuli di attrarre maggiori investimenti e di avviare progetti importanti nel segno dell'innovazione, senza dimenticare l'importanza delle Infrastrutture materiali a partire dall'alta velocità che risente di scelte sbagliate del passato e su cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Si è svolto oggi a, presso il Palazzo della Regione, l'evento “FVGe investimenti innovativi per lodella Regione”, promosso da Open Fiber insieme a Vodafone e Bat, cui hanno preso parte il presidente Massimiliano Fedriga e il presidente dell'Autorità portuale Zeno D'Agostino. Rispondendo alle domande di Annalisa Chirico, il presidente Fedriga ha dichiarato che “in questi anni la condivisione e l'unità di intenti tra le Istituzioni e i soggetti economici hanno consentito al Friuli di attrarre maggiori investimenti e di avviare progetti importanti nel segno dell'innovazione, senza dimenticare l'importanza dellemateriali a partire dall'alta velocità che risente di scelte sbagliate del passato e su cui ...

