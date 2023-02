Infortunio Thiago Silva, interessato il legamento! La nota che Chelsea (Di martedì 28 febbraio 2023) Infortunio Thiago Silva, interessato il legamento del centrale brasiliano! Il comunicato ufficiale del Chelsea Grave Infortunio per Thiago Silva. Il comunicato del Chelsea lascia in apprensione i tifosi Blues. IL COMUNICATO – Dopo essersi infortunato al ginocchio durante la prima metà della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur, Thiago è stato sottoposto a un’ulteriore valutazione e ad una scansione al suo ritorno al centro di allenamento lunedì. I risultati della scansione hanno confermato i danni ai legamenti del ginocchio di Thiago e ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in azione il prima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023)il legamento del centrale brasiliano! Il comunicato ufficiale delGraveper. Il comunicato dellascia in apprensione i tifosi Blues. IL COMUNICATO – Dopo essersi infortunato al ginocchio durante la prima metà della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur,è stato sottoposto a un’ulteriore valutazione e ad una scansione al suo ritorno al centro di allenamento lunedì. I risultati della scansione hanno confermato i danni ai legamenti del ginocchio die ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in azione il prima ...

